Бурцев Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.2019
Сын: Курмантаев Данис Сергеевич
Мать ребёнка: Курмантаева Жанара Жалгасбаевна
Рождение ребёнка
18.08.2021
Сын: Курмантаев Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Курмантаева Жанара Жалгасбаевна