Бурцев Сергей Викторович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурцев Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курмантаева Жанара Жалгасбаевна

Рождение ребёнка
01.03.2019

Сын: Курмантаев Данис Сергеевич

Мать ребёнка: Курмантаева Жанара Жалгасбаевна

Рождение ребёнка
18.08.2021

Сын: Курмантаев Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Курмантаева Жанара Жалгасбаевна

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