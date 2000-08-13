Курмантаева Жанара Жалгасбаевна 13.08.2000 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курмантаева Жанара Жалгасбаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2000

Отец: Курмантаев Жалгасбай Манатбаевич

Мать: Курмантаева Танхлу Сафаргалеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурцев Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юмашев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
01.03.2019

Сын: Курмантаев Данис Сергеевич

Отец ребёнка: Бурцев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
18.08.2021

Сын: Курмантаев Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Бурцев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
01.06.2023

Дочь: Юмашева Ева Александровна

Отец ребёнка: Юмашев Александр Николаевич

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