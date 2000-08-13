Курмантаева Жанара Жалгасбаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2000
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.2019
Сын: Курмантаев Данис Сергеевич
Отец ребёнка: Бурцев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
18.08.2021
Сын: Курмантаев Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Бурцев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
01.06.2023
Дочь: Юмашева Ева Александровна
Отец ребёнка: Юмашев Александр Николаевич