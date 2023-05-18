Денис Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1927
Дочь: Юстина
Мать ребёнка: Юстина Григорьевна
дом 53
Бракосочетание
1930
Жена: Юстина Григорьевна
дом 40/53
Рождение ребёнка
26.07.1931
Дочь: Иоанна Григорьевна
Мать ребёнка: Юстина Григорьевна
дом 116
Рождение ребёнка
11.07.1933
Мать ребёнка: Юстина Григорьевна
дом 11
Смерть
Неизвестно