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Денис Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1927

Дочь: Юстина

Мать ребёнка: Юстина Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 53
Бракосочетание
1930

Жена: Юстина Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 40/53
Рождение ребёнка
26.07.1931

Дочь: Иоанна Григорьевна

Мать ребёнка: Юстина Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 116
Рождение ребёнка
11.07.1933

Сын: Денис Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Юстина Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 11
Смерть
Неизвестно
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