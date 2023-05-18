(Гинда) Юстина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гинда Григорий Данилович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
27.12.1927
Дочь: Юстина
Отец ребёнка: Денис Григорий Николаевич
дом 53
Бракосочетание
1930
дом 40/53
Рождение ребёнка
26.07.1931
Дочь: Иоанна Григорьевна
Отец ребёнка: Денис Григорий Николаевич
дом 116
Рождение ребёнка
11.07.1933
Отец ребёнка: Денис Григорий Николаевич
дом 11
Смерть
Неизвестно