(Гинда) Юстина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гинда) Юстина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гинда Григорий Данилович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
27.12.1927

Дочь: Юстина

Отец ребёнка: Денис Григорий Николаевич

Раздельное, Львівська область
дом 53
Бракосочетание
1930

Муж: Денис Григорий Николаевич

Раздельное, Львівська область
дом 40/53
Рождение ребёнка
26.07.1931

Дочь: Иоанна Григорьевна

Отец ребёнка: Денис Григорий Николаевич

Раздельное, Львівська область
дом 116
Рождение ребёнка
11.07.1933

Сын: Денис Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Денис Григорий Николаевич

Раздельное, Львівська область
дом 11
Смерть
Неизвестно
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