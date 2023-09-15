Frick (Rotter) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Frick (Rotter) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.06.1689

Муж: Frick Martin

Bladen, Leobschütz, Schlesien, Germany
Рождение ребёнка
19.05.1690

Сын: Frick Johannes

Отец ребёнка: Frick Martin

Bladen, Leobschütz, Schlesien, Germany
Рождение ребёнка
До 1699

Дочь: Weidknecht Anna Magdalena

Отец ребёнка: Frick Martin

Работа или профессия
Неизвестно
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