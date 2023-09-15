Frick (Rotter) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1668
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.06.1689
Муж: Frick Martin
Bladen, Leobschütz, Schlesien, Germany
Рождение ребёнка
19.05.1690
Сын: Frick Johannes
Отец ребёнка: Frick Martin
Bladen, Leobschütz, Schlesien, Germany
Рождение ребёнка
До 1699
Дочь: Weidknecht Anna Magdalena
Отец ребёнка: Frick Martin
Работа или профессия
Неизвестно