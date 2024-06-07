Гусева Ирина Федоровна 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Ирина Федоровна

Гусева Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Семион Осипович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Гусев Прокопей Семенович

Отец ребёнка: Гусев Семион Осипович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гусев Степан Семенович

Отец ребёнка: Гусев Семион Осипович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гусев Лаврентий Семенович

Отец ребёнка: Гусев Семион Осипович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Гусев Филипп Семенович

Отец ребёнка: Гусев Семион Осипович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.