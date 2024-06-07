Гусева Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Гусев Семион Осипович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Гусев Семион Осипович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гусев Лаврентий Семенович
Отец ребёнка: Гусев Семион Осипович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Гусев Семион Осипович
Смерть
Неизвестно