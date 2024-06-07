Гусев Семион Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Гусева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Гусева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гусев Лаврентий Семенович
Мать ребёнка: Гусева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Гусева Ирина Федоровна
Смерть
1810