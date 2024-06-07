Гусев Семион Осипович 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Семион Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Гусев Осип Борисович

Мать: Гусева (Коршунова) Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Гусев Прокопей Семенович

Мать ребёнка: Гусева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гусев Степан Семенович

Мать ребёнка: Гусева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гусев Лаврентий Семенович

Мать ребёнка: Гусева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Гусев Филипп Семенович

Мать ребёнка: Гусева Ирина Федоровна

Смерть
1810

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