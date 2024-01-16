Бальцержак (Граек) Пелагея Джозефа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБальцержак (Граек) Пелагея Джозефа

Бальцержак (Граек) Пелагея Джозефа

avatar

Место рождения

Котон, Великая Польша Пруссия

Дата рождения

26.02.1892

Дата смерти

24.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1892

Отец: Граек Винцентий

Мать: Граек Марианна

Котон, Великая Польша Пруссия
Рождение ребёнка
17.02.1921

Дочь: Самсонович София Пелагея

Отец ребёнка: Бальцержак Антоний

Познань, Великопольское воеводство Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальцержак Болеслав

Отец ребёнка: Бальцержак Антоний

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.11.1965
Устронь, Верхняя Силезия Польша
Похороны
?.11.1965
Устронь, Верхняя Силезия Польша
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close