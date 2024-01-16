Бальцержак (Граек) Пелагея Джозефа
Место рожденияКотон, Великая Польша Пруссия
Дата рождения26.02.1892
Дата смерти24.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1892
Отец: Граек Винцентий
Мать: Граек Марианна
Котон, Великая Польша Пруссия
Рождение ребёнка
17.02.1921
Дочь: Самсонович София Пелагея
Отец ребёнка: Бальцержак Антоний
Познань, Великопольское воеводство Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальцержак Болеслав
Отец ребёнка: Бальцержак Антоний
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.11.1965
Устронь, Верхняя Силезия Польша
Похороны
?.11.1965
Устронь, Верхняя Силезия Польша