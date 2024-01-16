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Бальцержак Антоний

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Место рождения

Скшебова, Великая Польша Польша

Дата рождения

12.06.1871

Дата смерти

08.07.1934

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1871

Отец: Бальцержак Михаил

Мать: Бальцержак Ядвига

Скшебова, Великая Польша Польша
Рождение ребёнка
17.02.1921

Дочь: Самсонович София Пелагея

Мать ребёнка: Бальцержак Пелагея Джозефа

Познань, Великопольское воеводство Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальцержак Болеслав

Мать ребёнка: Бальцержак Пелагея Джозефа

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.07.1934
Познань, Великая Польша Польша
Похороны
1934
Познань, Великая Польша Польша
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