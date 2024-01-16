Бальцержак Антоний
Место рожденияСкшебова, Великая Польша Польша
Дата рождения12.06.1871
Дата смерти08.07.1934
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1871
Отец: Бальцержак Михаил
Мать: Бальцержак Ядвига
Скшебова, Великая Польша Польша
Рождение ребёнка
17.02.1921
Дочь: Самсонович София Пелагея
Мать ребёнка: Бальцержак Пелагея Джозефа
Познань, Великопольское воеводство Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальцержак Болеслав
Мать ребёнка: Бальцержак Пелагея Джозефа
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.07.1934
Познань, Великая Польша Польша
Похороны
1934
Познань, Великая Польша Польша