Костылев Трофим Иванович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
16.02.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
20.01.1909
Дочь: Костылева Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Костылева (Боровина) Агрипина Захаровна
спирино
Смерть
Неизвестно