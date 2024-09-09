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Костылев Трофим Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Костылев Иван Терентьевич

Мать: Костылева -- Анна Григорьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.02.1907

Жена: Костылева (Боровина) Агрипина Захаровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
20.01.1909

Дочь: Костылева Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Костылева (Боровина) Агрипина Захаровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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