Костылева (Боровина) Агрипина Захаровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
16.02.1907
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
20.01.1909
Дочь: Костылева Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Костылев Трофим Иванович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно