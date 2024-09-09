Костылева (Боровина) Агрипина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (Боровина) Агрипина Захаровна

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Боровин Захар Матвеевич

Мать: Боровина (--) Ольга Яковлевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.02.1907

Муж: Костылев Трофим Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
20.01.1909

Дочь: Костылева Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Костылев Трофим Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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