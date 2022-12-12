Ботылева Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботылева Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1902 ст.

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Ботылев Сергей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.3038 172об-173 свид. выдано 1977
Рождение ребёнка
31.05.1907 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ботылев Сергей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.3536 15об-16 св. выдано 1962
Рождение ребёнка
31.12.1909 ст.

Сын: Ботылев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Ботылев Сергей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.4006 355об-356
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботылев Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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