Ботылев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ботылев Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1902 ст.
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Ботылева Татьяна Андреевна
ф.203-оп.780-д.3038 172об-173 свид. выдано 1977
Рождение ребёнка
31.05.1907 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Ботылева Татьяна Андреевна
ф.203-оп.780-д.3536 15об-16 св. выдано 1962
Рождение ребёнка
31.12.1909 ст.
Мать ребёнка: Ботылева Татьяна Андреевна
ф.203-оп.780-д.4006 355об-356
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно