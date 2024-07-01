Казакова Меланья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти16.12.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Казаков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Саввович
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Казаков Илларион Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Саввович
Смерть
16.12.1913