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Казакова Меланья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

16.12.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Казаков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Саввович

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Казаков Илларион Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Саввович

Смерть
16.12.1913

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