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Гук Дмитрий Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

01.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Гук Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гук Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Гук (Воронина) Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 16.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гук (Воронина) Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
23.08.1961

Сын: Гук Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Гук (Воронина) Анна Георгиевна

Смерть
01.12.1978

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