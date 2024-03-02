Гук Дмитрий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти01.12.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Гук Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гук Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Гук (Воронина) Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 16.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гук (Воронина) Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
23.08.1961
Мать ребёнка: Гук (Воронина) Анна Георгиевна
Смерть
01.12.1978