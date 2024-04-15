Гончаренко (Балим) Анна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Балим) Анна Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.04.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Степан Венедиктович Балим
Восприемник
02.11.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Венедиктович Балим
Бракосочетание
08.11.1887 ст.

Муж: Гончаренко Степан Данилович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXW9?i=166&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
15.08.1888 ст.

Сын: Гончаренко Демид Степанович

Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-2?i=581&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Федосий Венедиктович Балим
Рождение ребёнка
25.10.1890 ст.

Сын: Гончаренко Терентий Степанович

Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.

Сын: Гончаренко Иван Степанович

Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович

Кровное, Сумська область
Восприемник
02.04.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Венедиктовна Балым
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.

Сын: Гончаренко Никон Степанович

Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
26.07.1895 ст.

Сын: Гончаренко Пантелеймон Степанович

Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-R?i=975&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.10.1897 ст.

Сын: Гончаренко Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CR-Z?i=163&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.07.1899 ст.

Дочь: Гончаренко Параскева Степановна

Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZN-Y?i=25&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.04.1901 ст.

Сын: Гончаренко Федор Степанович

Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
31.07.1903 ст.

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7W-X?i=650&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.05.1906 ст.

Дочь: Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4R-8?i=853&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.04.1908 ст.

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFJ-8?i=256&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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