Гончаренко (Балим) Анна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Гончаренко Демид Степанович
Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович
Сын: Гончаренко Терентий Степанович
Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович
Сын: Гончаренко Иван Степанович
Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович
Сын: Гончаренко Никон Степанович
Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович
Сын: Гончаренко Пантелеймон Степанович
Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович
Сын: Гончаренко Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович
Дочь: Гончаренко Параскева Степановна
Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович
Сын: Гончаренко Федор Степанович
Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович
Дочь: Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Гончаренко Степан Данилович