Кожаева Арина Кондратьева
Место рождения
Дата рождения06.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1891
Рождение ребёнка
1910
Сын: Семенов Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кожаева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1921
Дочь: Семенова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович
Утейка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Семёнова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович
Рождение ребёнка
С 1933 по 1938
Сын: Семенов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно