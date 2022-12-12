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Кожаева Арина Кондратьева

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Место рождения

Городецкое, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1891

Отец: Кожаев Кондрат Ефимович

Мать: Кожаева Варвара Григорьевна

Городецкое, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Сын: Семенов Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович

Городецкое, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кожаева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович

Городецкое, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1921

Дочь: Семенова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович

Утейка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Семёнова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Семенов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович

Рождение ребёнка
С 1933 по 1938

Сын: Семенов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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