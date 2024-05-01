Авдотья Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Фатей Степанович

Отец ребёнка: Степан Николаевич

Смерть
Неизвестно

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