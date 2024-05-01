Авдотья Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Фатей Степанович
Отец ребёнка: Степан Николаевич
Смерть
Неизвестно