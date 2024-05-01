Степан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Николай Елизарович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Филатовна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: Авдотья Филатовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Фатей Степанович

Мать ребёнка: Авдотья Филатовна

Смерть
Неизвестно

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