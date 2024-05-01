Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Николай Елизарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Филатовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Авдотья Филатовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Фатей Степанович
Мать ребёнка: Авдотья Филатовна
Смерть
Неизвестно