Богданов (Bogdanoff) Михаил Аникеевич Anekavech
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Богданов (bogdanoff) Василий Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия Nastya Ивановна Ivan
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно