Богданов (Bogdanoff) Михаил Аникеевич Anekavech — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Bogdanoff) Михаил Аникеевич Anekavech

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Богданов (bogdanoff) Аникей Anekei Семенович

Мать: Богданова Варвара

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Богданов (bogdanoff) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Nastya Ивановна Ivan

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Nastya Ивановна Ivan

Смерть
Неизвестно
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