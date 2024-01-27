(Лоскутова Loskutoff) Анастасия Nastya Ивановна Ivan
Место рожденияRussia Карская обл.,с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1895
Сын: Богданов (bogdanoff) Василий Михайлович
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Михаил Аникеевич Anekavech
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia