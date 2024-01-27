(Лоскутова Loskutoff) Анастасия Nastya Ивановна Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лоскутова Loskutoff) Анастасия Nastya Ивановна Ivan

Место рождения

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Лоскутов Loskutov Иван Ivan Маркелович Merkell

Мать: Лоскутова Мария Яковлевна

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1895

Сын: Богданов (bogdanoff) Василий Михайлович

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Михаил Аникеевич Anekavech

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов (bogdanoff) Михаил Аникеевич Anekavech

Смерть
Неизвестно
Russia
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