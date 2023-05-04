Миронова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1876 ст.
Отец ребёнка: Миронов Андрей Евдокимович
Рождение ребёнка
14.02.1879 ст.
Отец ребёнка: Миронов Андрей Евдокимович
Рождение ребёнка
29.12.1884 ст.
Отец ребёнка: Миронов Андрей Евдокимович
Смерть
Неизвестно