Миронова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Андрей Евдокимович

Рождение ребёнка
17.09.1876 ст.

Сын: Миронов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Евдокимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.02.1879 ст.

Сын: Миронов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Евдокимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.12.1884 ст.

Сын: Миронов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Евдокимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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