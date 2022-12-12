Бадигульзямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1834 ст.
Дочь: Хуснизямал Шагидуллина
Отец ребёнка: Шагидулла Ахмеев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Хайбулла Шагидуллин
Отец ребёнка: Шагидулла Ахмеев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Загидулла Шагидуллин
Отец ребёнка: Шагидулла Ахмеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сахибзямал Шагидуллина
Отец ребёнка: Шагидулла Ахмеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шагидулла Ахмеев
Смерть
Неизвестно