Бадигульзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадигульзямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1834 ст.

Дочь: Хуснизямал Шагидуллина

Отец ребёнка: Шагидулла Ахмеев

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Хайбулла Шагидуллин

Отец ребёнка: Шагидулла Ахмеев

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Загидулла Шагидуллин

Отец ребёнка: Шагидулла Ахмеев

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сахибзямал Шагидуллина

Отец ребёнка: Шагидулла Ахмеев

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагидулла Ахмеев

Смерть
Неизвестно
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