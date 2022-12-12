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Шагидулла Ахмеев

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ахмей Шафеев

Мать: не указана

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1834 ст.

Дочь: Хуснизямал Шагидуллина

Мать ребёнка: Бадигульзямал

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Хайбулла Шагидуллин

Мать ребёнка: Бадигульзямал

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Загидулла Шагидуллин

Мать ребёнка: Бадигульзямал

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сахибзямал Шагидуллина

Мать ребёнка: Бадигульзямал

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадигульзямал

Смерть
Неизвестно
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