Шагидулла Ахмеев
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Ахмей Шафеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1834 ст.
Дочь: Хуснизямал Шагидуллина
Мать ребёнка: Бадигульзямал
Рождение ребёнка
1841
Сын: Хайбулла Шагидуллин
Мать ребёнка: Бадигульзямал
Рождение ребёнка
1844
Сын: Загидулла Шагидуллин
Мать ребёнка: Бадигульзямал
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сахибзямал Шагидуллина
Мать ребёнка: Бадигульзямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадигульзямал
Смерть
Неизвестно