Буряков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
195
Сын: Буряков Евгений Александрович
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Буряков Николай Александрович
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Буряков Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурякова Мария Александровна
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно