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ГлавнаяЛюдиБуряков Александр

Буряков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
195

Сын: Буряков Евгений Александрович

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Буряков Николай Александрович

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Буряков Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурякова Мария Александровна

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно
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