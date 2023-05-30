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Рыбакова Ефимия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

05.03.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1852 ст.

Сын: Рыбаков Иван Ануфриевич

Отец ребёнка: Рыбаков Ануфрий Терентьевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1856 ст.

Сын: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич

Отец ребёнка: Рыбаков Ануфрий Терентьевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Дубинина Варвара Ануфриевна

Отец ребёнка: Рыбаков Ануфрий Терентьевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Ануфрий Терентьевич

Смерть
05.03.1900 ст.
Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
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