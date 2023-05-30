Рыбакова Ефимия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти05.03.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1852 ст.
Отец ребёнка: Рыбаков Ануфрий Терентьевич
Рождение ребёнка
10.08.1856 ст.
Сын: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич
Отец ребёнка: Рыбаков Ануфрий Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Дубинина Варвара Ануфриевна
Отец ребёнка: Рыбаков Ануфрий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1900 ст.