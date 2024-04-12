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Рыбаков Ануфрий Терентьевич

Место рождения

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбаков Терентий Исаевич

Мать: не указана

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1852 ст.

Сын: Рыбаков Иван Ануфриевич

Мать ребёнка: Рыбакова Ефимия Лаврентьевна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1856 ст.

Сын: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич

Мать ребёнка: Рыбакова Ефимия Лаврентьевна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Дубинина Варвара Ануфриевна

Мать ребёнка: Рыбакова Ефимия Лаврентьевна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Ефимия Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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