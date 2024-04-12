Рыбаков Ануфрий Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбаков Терентий Исаевич
Рождение ребёнка
28.01.1852 ст.
Мать ребёнка: Рыбакова Ефимия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
10.08.1856 ст.
Сын: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич
Мать ребёнка: Рыбакова Ефимия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Дубинина Варвара Ануфриевна
Мать ребёнка: Рыбакова Ефимия Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно