Черняков Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иван Осипович
Мать: Парасковья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
1825
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#837
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Молодцова (Чернякова) Афанасья Яковлевна
Мать ребёнка: Чернякова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Чернякова) Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: Чернякова Агрипина Ивановна
Смерть
Неизвестно