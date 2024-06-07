Черняков Яков Иванович 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черняков Яков Иванович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иван Осипович

Мать: Парасковья Федотовна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернякова Агрипина Ивановна

Упоминание
1825
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#837
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Молодцова (Чернякова) Афанасья Яковлевна

Мать ребёнка: Чернякова Агрипина Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Чернякова) Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: Чернякова Агрипина Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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