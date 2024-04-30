Чернякова Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Молодцова (Чернякова) Афанасья Яковлевна
Отец ребёнка: Черняков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Чернякова) Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Черняков Яков Иванович
Упоминание
1885
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#940
Смерть
Неизвестно