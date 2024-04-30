Чернякова Агрипина Ивановна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернякова Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Молодцова (Чернякова) Афанасья Яковлевна

Отец ребёнка: Черняков Яков Иванович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Чернякова) Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Черняков Яков Иванович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1885
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#940
Смерть
Неизвестно

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