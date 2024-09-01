Смелова (Комарова) Александра Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Тимофей Михайлович
Мать: Комарова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смелов Александр Иванович
Подпорожье
Смерть
Неизвестно