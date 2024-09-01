Смелова (Комарова) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелова (Комарова) Александра Тимофеевна

Место рождения

Ишкобой, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Тимофей Михайлович

Мать: Комарова Анна Павловна

Ишкобой, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелов Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смелов Александр Иванович

Подпорожье
Смерть
Неизвестно

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