Комаров Тимофей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Тимофей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смелова Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Комарова Анна Павловна

Ишкобой, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно

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