Комаров Тимофей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смелова Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Комарова Анна Павловна
Ишкобой, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно