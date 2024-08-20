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Smoot Ii Abraham Owen

Место рождения

Salt Lake City, Salt Lake, Utah Territory, United States

Дата рождения

11.03.1856

Дата смерти

22.05.1911

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1856

Отец: Smoot, I Abraham Owen

Мать: Smoot (Smoot) Diana Tanner

Место жительства
1860
Место жительства
1870
Место жительства
1880
Место жительства
1900
Место жительства
12.06.1900
Место жительства
1910
Место жительства
26.04.1910
Смерть
22.05.1911
Похороны
25.05.1911

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