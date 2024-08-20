Smoot Ii Abraham Owen
Место рожденияSalt Lake City, Salt Lake, Utah Territory, United States
Дата рождения11.03.1856
Дата смерти22.05.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1856
Отец: Smoot, I Abraham Owen
Место жительства
1860
Место жительства
1870
Место жительства
1880
Место жительства
1900
Место жительства
12.06.1900
Место жительства
1910
Место жительства
26.04.1910
Смерть
22.05.1911
Похороны
25.05.1911