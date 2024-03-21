Кропотов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Кропотова Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотов Валерий Павлович

Мать ребёнка: Кропотова Екатерина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропотова Екатерина Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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