Самарина (Степанова) Варвара
Место рожденияТатарстан деревня Дикое Поле
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарстан деревня Дикое Поле
Рождение ребёнка
16.09.1933
Дочь: Киселева Александра Никитична
Отец ребёнка: Самарин Никита
Татарстан деревня Дикое Поле
Смерть
1981
Татарстан деревня Дикое Поле