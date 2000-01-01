Самарина (Степанова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Степанова) Варвара

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Место рождения

Татарстан деревня Дикое Поле

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарстан деревня Дикое Поле
Рождение ребёнка
16.09.1933

Дочь: Киселева Александра Никитична

Отец ребёнка: Самарин Никита

Татарстан деревня Дикое Поле
Смерть
1981
Татарстан деревня Дикое Поле
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