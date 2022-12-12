Сивинцова (Старкова) Пелагия Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Крещение
18.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.01.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.03.1811
Сын: Сивинцов Яков Саввич
Отец ребёнка: Сивинцов Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марфа Саввична
Отец ребёнка: Сивинцов Савва Андреевич
Крещение
28.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Сивинцов Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сивинцов Никита Савельевич
Отец ребёнка: Сивинцов Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Сивинцов Ефим Саввич
Отец ребёнка: Сивинцов Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Сивинцов Савва Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно