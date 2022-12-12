Сивинцова (Старкова) Пелагия Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцова (Старкова) Пелагия Порфирьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Старков Порфирий Евтихиевич

Мать: Старкова Акилина Пантелеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.01.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1810

Муж: Сивинцов Савва Андреевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.03.1811

Сын: Сивинцов Яков Саввич

Отец ребёнка: Сивинцов Савва Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марфа Саввична

Отец ребёнка: Сивинцов Савва Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сивинцов Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Сивинцов Савва Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Сивинцов Никита Савельевич

Отец ребёнка: Сивинцов Савва Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Сивинцов Ефим Саввич

Отец ребёнка: Сивинцов Савва Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сивинцов Федор Саввич

Отец ребёнка: Сивинцов Савва Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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