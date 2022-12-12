Старкова Акилина Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиМежду 1805 и 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Старков Порфирий Евтихиевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Сивинцова Пелагия Порфирьевна
Отец ребёнка: Старков Порфирий Евтихиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1805 и 1811