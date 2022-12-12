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Старкова Акилина Пантелеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Между 1805 и 1811

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Старков Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Старков Порфирий Евтихиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Сивинцова Пелагия Порфирьевна

Отец ребёнка: Старков Порфирий Евтихиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Порфирий Евтихиевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1805 и 1811
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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