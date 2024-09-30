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Олонен Адам Иосифович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.03.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
30.10.1849

Жена: Олонен (Кивинен) Ева Симоновна

Рождение ребёнка
29.12.1852

Сын: Олонен Иосиф Адамович

Мать ребёнка: Олонен (Кивинен) Ева Симоновна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.06.1855

Дочь: (Олонен) Мария Адамовна

Мать ребёнка: Олонен (Кивинен) Ева Симоновна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.04.1866

Сын: Олонен Адам Адамович

Мать ребёнка: Олонен (Кивинен) Ева Симоновна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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