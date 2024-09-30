Олонен Адам Иосифович
Место рождения
Дата рождения20.03.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1849
Рождение ребёнка
29.12.1852
Мать ребёнка: Олонен (Кивинен) Ева Симоновна
Рождение ребёнка
25.06.1855
Дочь: (Олонен) Мария Адамовна
Мать ребёнка: Олонен (Кивинен) Ева Симоновна
Рождение ребёнка
23.04.1866
Сын: Олонен Адам Адамович
Мать ребёнка: Олонен (Кивинен) Ева Симоновна
Смерть
Неизвестно