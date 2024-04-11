Олонен (Кивинен) Ева Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонен (Кивинен) Ева Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1849

Муж: Олонен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
29.12.1852

Сын: Олонен Осип Адамович

Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
25.06.1855

Дочь: Мария Адамовна

Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
23.04.1866

Сын: Олонен Адам Адамович

Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович

Смерть
Неизвестно
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