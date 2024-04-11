Олонен (Кивинен) Ева Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.10.1849
Рождение ребёнка
29.12.1852
Сын: Олонен Осип Адамович
Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
25.06.1855
Дочь: Мария Адамовна
Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
23.04.1866
Сын: Олонен Адам Адамович
Отец ребёнка: Олонен Адам Иосифович
Смерть
Неизвестно