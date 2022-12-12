Шабалина Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шабалин Андрей Даниилович
Отец ребёнка: Шабалин Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шабалин Маркелл Даниилович
Отец ребёнка: Шабалин Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
06.02.1837
Сын: Шабалин Григорий Даниилович
Отец ребёнка: Шабалин Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Капитолина Даниловна
Отец ребёнка: Шабалин Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Шабалин Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шабалин Климентий Даниилович
Отец ребёнка: Шабалин Даниил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно