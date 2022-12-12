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Шабалина Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шабалин Андрей Даниилович

Отец ребёнка: Шабалин Даниил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шабалин Маркелл Даниилович

Отец ребёнка: Шабалин Даниил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.02.1837

Сын: Шабалин Григорий Даниилович

Отец ребёнка: Шабалин Даниил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Капитолина Даниловна

Отец ребёнка: Шабалин Даниил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шабалин Иван Даниилович

Отец ребёнка: Шабалин Даниил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шабалин Климентий Даниилович

Отец ребёнка: Шабалин Даниил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Даниил Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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