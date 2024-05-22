Хайруллина (Абсалямова) Сажида Ирхужевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина (Абсалямова) Сажида Ирхужевна

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Место рождения

д.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Абсалямов Ирхужа Абсалямович

Мать: Абсалямова Шафкиямал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Рашид Насруллович

Рождение ребёнка
1980 ст.

Сын: Хайруллин Раис Рашидович

Отец ребёнка: Хайруллин Рашид Насруллович

Рождение ребёнка
1982

Сын: Хайруллин Рамиль Рашидович

Отец ребёнка: Хайруллин Рашид Насруллович

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