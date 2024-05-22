Хайруллина (Абсалямова) Сажида Ирхужевна
Место рожденияд.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд
Дата рождения1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Абсалямов Ирхужа Абсалямович
Мать: Абсалямова Шафкиямал
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980 ст.
Отец ребёнка: Хайруллин Рашид Насруллович
Рождение ребёнка
1982
Сын: Хайруллин Рамиль Рашидович
Отец ребёнка: Хайруллин Рашид Насруллович