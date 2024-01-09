Бебенин Федор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебенин Федор Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

?.04.1972

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1891 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1928

Дочь: Асонова Капиталина Федоровна

Мать ребёнка: Бебенина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бебенина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бебенина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бебенина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бебенина Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебенина Прасковья Петровна

Смерть
?.04.1972
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