Бебенин Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти?.04.1972
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1928
Дочь: Асонова Капиталина Федоровна
Мать ребёнка: Бебенина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1972