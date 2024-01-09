Бебенина (Дергоусова) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1891
Дата смерти18.03.1964
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1891
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1928
Дочь: Асонова Капиталина Федоровна
Отец ребёнка: Бебенин Федор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1964
с. Калитеево, Владимирская область, Россия