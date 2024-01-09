Бебенина (Дергоусова) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебенина (Дергоусова) Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1891

Дата смерти

18.03.1964

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1892 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1891

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1928

Дочь: Асонова Капиталина Федоровна

Отец ребёнка: Бебенин Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бебенин Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бебенин Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бебенин Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бебенин Федор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебенин Федор Максимович

Смерть
18.03.1964
с. Калитеево, Владимирская область, Россия
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