Щербаковъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения10.05.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1866
Отец: Щербаковъ Исай
Бракосочетание
02.02.1894
Рождение ребёнка
20.03.1895
Сын: Щербаковъ Василий
Мать ребёнка: Щербакова (Иевлева) Матрена
Рождение ребёнка
19.06.1896
Дочь: Щербакова Агриппина
Мать ребёнка: Щербакова (Иевлева) Матрена
Рождение ребёнка
22.03.1898
Сын: Щербаковъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Щербакова (Иевлева) Матрена
Рождение ребёнка
17.05.1899
Сын: Щербаковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Щербакова (Иевлева) Матрена