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Щербаковъ Семенъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.05.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1866

Отец: Щербаковъ Исай

Мать: Щербакова (Любимова) Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1894

Жена: Щербакова (Иевлева) Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1895

Сын: Щербаковъ Василий

Мать ребёнка: Щербакова (Иевлева) Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1896

Дочь: Щербакова Агриппина

Мать ребёнка: Щербакова (Иевлева) Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1898

Сын: Щербаковъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Щербакова (Иевлева) Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1899

Сын: Щербаковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Щербакова (Иевлева) Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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