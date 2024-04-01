Ижбяков Ибрагим Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижбяков Ибрагим Абдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ижбяков Абдулла Юсупович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нажия Ибрагимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ижбяков Насрулла Ибрагимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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