Ижбяков Ибрагим Абдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ижбяков Абдулла Юсупович
Рождение ребёнка
03.06.1953
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нажия Ибрагимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ижбяков Насрулла Ибрагимович
Смерть
Неизвестно