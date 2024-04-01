Ижбяков Абдулла Юсупович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижбяков Абдулла Юсупович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ижбяков Юсуп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ижбяков Абидулла Абдуллович

Мать ребёнка: не указана

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магира Абдулловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ижбяков Ибрагим Абдуллович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Смерть
Неизвестно
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