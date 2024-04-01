Ижбяков Абдулла Юсупович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ижбяков Юсуп
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ижбяков Абидулла Абдуллович
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магира Абдулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ижбяков Ибрагим Абдуллович
Место жительства
Неизвестно
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Смерть
Неизвестно