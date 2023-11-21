Фитчин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1925
Сын: Фитчин Ефим Павлович
Мать ребёнка: Фитчина Василиса Амплеевна
Рождение ребёнка
25.10.1927
Дочь: Зайцева (Фитчина) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Фитчина Василиса Амплеевна
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
Неизвестно