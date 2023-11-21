Фитчин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фитчин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фитчина Василиса Амплеевна

Рождение ребёнка
03.01.1925

Сын: Фитчин Ефим Павлович

Мать ребёнка: Фитчина Василиса Амплеевна

Рождение ребёнка
25.10.1927

Дочь: Зайцева (Фитчина) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Фитчина Василиса Амплеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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