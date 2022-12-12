Кузнецов Тимофей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Тимофей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1904 ст.

Сын: Кузнецов Евлампий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Клавдия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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