Кузнецов Евлампий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1904 ст.
Дата смерти18.01.1933
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1904 ст.
Отец: Кузнецов Тимофей Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1929
Сын: Кузнецов Валентин Евлампиевич
Мать ребёнка: Кузнецова ???? Фоминична
Работа или профессия
Неизвестно
начальник строительных работ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.1933
Причина смерти: расстрелян по ст. 58 п. 7 УК СССР