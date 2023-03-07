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Кузнецов Евлампий Тимофеевич

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

10.10.1904 ст.

Дата смерти

18.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1904 ст.

Отец: Кузнецов Тимофей Яковлевич

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
29.03.1929

Сын: Кузнецов Валентин Евлампиевич

Мать ребёнка: Кузнецова ???? Фоминична

Работа или профессия
Неизвестно
начальник строительных работ
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
18.01.1933
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: расстрелян по ст. 58 п. 7 УК СССР
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