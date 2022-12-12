Курносов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурносов Михаил Васильевич

Курносов Михаил Васильевич

avatar

Место рождения

Неклюдово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

10.10.1925

Дата смерти

08.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1925

Отец: Курносов Василий Михайлович

Мать: Курносова Александра Фроловна

Неклюдово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слезкина Вера Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курносова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слезкина Вера Никифоровна

Смерть
08.08.1977
Катарач, Пышминский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close