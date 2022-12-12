Курносов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1925
Дата смерти08.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1925
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слезкина Вера Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курносова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1977
Катарач, Пышминский, Свердловская область