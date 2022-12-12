Сажина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мальцева Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Сажин Илья Петрович
Щербаково, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сажин Илья Петрович
Смерть
Неизвестно