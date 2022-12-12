Сажина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сажина Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мальцева Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Сажин Илья Петрович

Щербаково, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сажин Илья Петрович

Смерть
Неизвестно
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